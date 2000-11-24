Halka Arz Liderlikleri

Temelleri 2000 yılında atılan Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda iklimlendirme, elektrik, mekanik, güneş enerjisi sistemleri (GES) ve elektrikli araç (EA) şarj hizmetleri alanlarında faaliyet göstermektedir. Bağlı ortaklığı Elaris ile elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği ve elektrikli şarj istasyonu satışı alanlarında da hizmet sunmaktadır. Merkezi İstanbul olan Üçay Mühendislik, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplam 23 ilde, 30’un üzerinde şube, depo ve showroom ile faaliyetlerine devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana 2 milyondan fazla bireysel ve kurumsal müşteriye mühendislik hizmeti sağlayan şirket, gelişmiş ERP altyapısıyla birbirine entegre çalışan şubeleri aracılığıyla yılda ortalama 30.000 müşteriye hızlı, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunmaya devam etmektedir.

“Halka arz sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım olacak”

Halka arzı şirketin sürdürülebilir büyüme hedefi kapsamında stratejik bir adım olarak değerlendiren Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, “Yenilenebilir enerji, enerji depolama ve elektrikli araç teknolojilerine odaklanarak çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği temel alan bir büyüme stratejisi izliyoruz. Karbon nötr hedefimiz doğrultusunda çevre dostu çözümler sunmayı, elektrikli araç yatırımlarını artırmayı ve toplumsal fayda sağlayan projelerle hem çevresel hem de finansal değer yaratmayı amaçlıyoruz. Halka arzı, finansal gücümüzü artırarak sürdürülebilir büyümeyi desteklemek, çevre dostu ve yenilikçi projeleri hayata geçirmek, operasyonel kapasiteyi artırmak, kurumsallaşmayı güçlendirmek ve şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkelerini daha etkin bir şekilde uygulamak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Yatırımcılarımıza uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratma vizyonu sunarken, küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu bir iş modeli geliştirme yolunda önemli bir adım atmış olacağız. Üçay Mühendislik olarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında öncü bir konumda olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Halka arz geliri yatırımlarda değerlendirilecek

Elde edilen gelirin şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini destekleyen ve operasyonel kapasitesini artıran yatırımlarda değerlendireceklerini belirten Şakacı, “Fonun yüzde 40-50'sini GES santrali yatırımlarında, yüzde 5-10’unu elektrikli araç şarj istasyonu ağları kurulumunda, yüzde 10-15’ini ise şube ağımızın genişletilmesinde kullanmayı hedefliyoruz. Gelirin yüzde 30-40’ını ise organizasyonel verimliliğin artırılmasına ve sürdürülebilirliğe yönelik yatırımlarda değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji alanındaki tecrübemizle kendi güneş enerji santrallerimizi kurmayı ve mevcut lisanslı ya da lisanssız GES tesislerini satın almayı planlıyoruz. Türkiye genelinde büyüme stratejimizi desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemde 15 şube açmayı hedefliyoruz. Bağlı ortaklığımız Elaris aracılığıyla elektrikli araç şarj ağımızı da genişletmeyi amaçlıyoruz. Bunlarla beraber operasyonel giderleri azaltmak ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla araç filomuzu elektrikliye dönüştürme, yapay zekâ destekli akıllı depolar kurma ve öz tüketimimiz için GES tesisleri inşa etme planlarımız bulunuyor” diye konuştu.

“Halka arzla birlikte finansal performansımızı pekiştireceğiz”

Şirketin son yıllardaki finansal performansına ilişkin de bilgi veren Şakacı, sözlerine şöyle devam etti:

“Üçay Mühendislik Grubu olarak farklı sektörlerde gösterdiğimiz faaliyetlerimizin başarılı sonuçları finansallarımıza da yansımış durumda. Grubumuzun 2022 yılında 702.293.596 TL olan özkaynakları, 30 Eylül 2025 itibarıyla 1.002.754.129 TL’ye ulaştı. 2022’den 30.09.2025’e kadar özkaynak artışı %42,8 oranında gerçekleşti. 30.09.2025 dönem sonu itibariyle ise hasılatımız 1.939.082.893 TL, brüt karımız ise 445.558.495 TL oldu. Halka arzdan elde edeceğimiz gelir ile yeni yatırımları fonlayarak hem finansal performansımızı pekiştirmeyi hem de yatırımcılarımıza artı değer sağlamayı hedefliyoruz.”