Halka Arz Liderlikleri

Web 1920X600px (2)

    Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
    Borsa Kodu

    UCAYM

    Talep Toplama Tarihleri

    14-15-16 Ocak 2026

    Talep Toplama Yöntemi

    Sabit Fiyat ile Talep Toplama

    Halka Arz Fiyatı

    18,00 TL

    Borsada İşlem Göreceği Pazar

    Ana Pazar

    Halka Arz Büyüklüğü

    1,08 Milyar TL

    Halka Arz Yöntemi

    Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

    Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye

    175,000,000

    Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

    225,000,000

    Halka Açıklık Oranı

    %26,67

    Aracılık Yöntemi

    En İyi Gayret Aracılığı

    Fiyat İstikrarı İşlemleri

    30 Gün

    Katılım Endeksi

    Uygun

    Toplam Lot Sayısı

    60.000.000

    Sermaye Artırımı

    50,000,000

    Ortak Satışı

    10,000,000

    Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

    %70

    Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

    %20

    Yüksek Başvurulu Yatırımcılar

    %10

    Halka Arz İletişim Formu
    Başvurunuz başarıyla gönderildi.

    Şirket Hakkında

    Şirket Adı

    Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.

    Şehir

    İstanbul

    Kuruluş Tarihi

    24.11.2000

    Pazar

    Ana Pazar

    Temelleri 2000 yılında atılan Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda iklimlendirme, elektrik, mekanik, güneş enerjisi sistemleri (GES) ve elektrikli araç (EA) şarj hizmetleri alanlarında faaliyet göstermektedir. Bağlı ortaklığı Elaris ile elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği ve elektrikli şarj istasyonu satışı alanlarında da hizmet sunmaktadır. Merkezi İstanbul olan Üçay Mühendislik, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplam 23 ilde, 30’un üzerinde şube, depo ve showroom ile faaliyetlerine devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana 2 milyondan fazla bireysel ve kurumsal müşteriye mühendislik hizmeti sağlayan şirket, gelişmiş ERP altyapısıyla birbirine entegre çalışan şubeleri aracılığıyla yılda ortalama 30.000 müşteriye hızlı, güvenilir ve kesintisiz hizmet sunmaya devam etmektedir.

    “Halka arz sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım olacak”

    Halka arzı şirketin sürdürülebilir büyüme hedefi kapsamında stratejik bir adım olarak değerlendiren Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, “Yenilenebilir enerji, enerji depolama ve elektrikli araç teknolojilerine odaklanarak çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği temel alan bir büyüme stratejisi izliyoruz. Karbon nötr hedefimiz doğrultusunda çevre dostu çözümler sunmayı, elektrikli araç yatırımlarını artırmayı ve toplumsal fayda sağlayan projelerle hem çevresel hem de finansal değer yaratmayı amaçlıyoruz. Halka arzı, finansal gücümüzü artırarak sürdürülebilir büyümeyi desteklemek, çevre dostu ve yenilikçi projeleri hayata geçirmek, operasyonel kapasiteyi artırmak, kurumsallaşmayı güçlendirmek ve şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkelerini daha etkin bir şekilde uygulamak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Yatırımcılarımıza uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratma vizyonu sunarken, küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu bir iş modeli geliştirme yolunda önemli bir adım atmış olacağız. Üçay Mühendislik olarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında öncü bir konumda olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

    Halka arz geliri yatırımlarda değerlendirilecek

    Elde edilen gelirin şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini destekleyen ve operasyonel kapasitesini artıran yatırımlarda değerlendireceklerini belirten Şakacı, “Fonun yüzde 40-50'sini GES santrali yatırımlarında, yüzde 5-10’unu elektrikli araç şarj istasyonu ağları kurulumunda, yüzde 10-15’ini ise şube ağımızın genişletilmesinde kullanmayı hedefliyoruz. Gelirin yüzde 30-40’ını ise organizasyonel verimliliğin artırılmasına ve sürdürülebilirliğe yönelik yatırımlarda değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji alanındaki tecrübemizle kendi güneş enerji santrallerimizi kurmayı ve mevcut lisanslı ya da lisanssız GES tesislerini satın almayı planlıyoruz. Türkiye genelinde büyüme stratejimizi desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemde 15 şube açmayı hedefliyoruz. Bağlı ortaklığımız Elaris aracılığıyla elektrikli araç şarj ağımızı da genişletmeyi amaçlıyoruz. Bunlarla beraber operasyonel giderleri azaltmak ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla araç filomuzu elektrikliye dönüştürme, yapay zekâ destekli akıllı depolar kurma ve öz tüketimimiz için GES tesisleri inşa etme planlarımız bulunuyor” diye konuştu.

    “Halka arzla birlikte finansal performansımızı pekiştireceğiz”

    Şirketin son yıllardaki finansal performansına ilişkin de bilgi veren Şakacı, sözlerine şöyle devam etti:

    “Üçay Mühendislik Grubu olarak farklı sektörlerde gösterdiğimiz faaliyetlerimizin başarılı sonuçları finansallarımıza da yansımış durumda. Grubumuzun 2022 yılında 702.293.596 TL olan özkaynakları, 30 Eylül 2025 itibarıyla 1.002.754.129 TL’ye ulaştı. 2022’den 30.09.2025’e kadar özkaynak artışı %42,8 oranında gerçekleşti. 30.09.2025 dönem sonu itibariyle ise hasılatımız 1.939.082.893 TL, brüt karımız ise 445.558.495 TL oldu. Halka arzdan elde edeceğimiz gelir ile yeni yatırımları fonlayarak hem finansal performansımızı pekiştirmeyi hem de yatırımcılarımıza artı değer sağlamayı hedefliyoruz.”

    Halka Arz Liderlikleri

    2026
    Üçay Mühendislik İzahname
    ÜÇAY
    Üçay Mühendislik İzahname
    2026
    Üçay Mühendislik Fiyat Tespit Raporu
    ÜÇAY
    Üçay Mühendislik Fiyat Tespit Raporu
    2026
    Üçay Mühendislik Yatırımcı Sunumu
    ÜÇAY
    Üçay Mühendislik Yatırımcı Sunumu
    2026
    Konsorsiyum Üyeleri
    ÜÇAY
    Konsorsiyum Üyeleri
    2026
    EK 1 Şirket Esas Sözleşmesi
    ÜÇAY
    EK 1 Şirket Esas Sözleşmesi
    2026
    EK 2 Yönetim ve Temsil İç Yönergesi
    ÜÇAY
    EK 2 Yönetim Ve Temsil İç Yönergesi
    2026
    EK 3 İmzalı Üçay Mühendislik Konsolide Rapor
    ÜÇAY
    EK 3 İmzalı Üçay Mühendislik Konsolide Rapor
    2026
    EK 4 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
    ÜÇAY
    EK 4 Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
    2026
    EK 5 Hukukçu Raporu ve Hukukçu Sorumluluk Beyanı 1
    ÜÇAY
    EK 5 Hukukçu Raporu Ve Hukukçu Sorumluluk Beyanı 1
    2026
    EK 5 Hukukçu Raporu ve Hukukçu Sorumluluk Beyanı 2
    ÜÇAY
    EK 5 Hukukçu Raporu Ve Hukukçu Sorumluluk Beyanı 2
    2026
    EK 5 Hukukçu Raporu ve Hukukçu Sorumluluk Beyanı 3
    ÜÇAY
    EK 5 Hukukçu Raporu Ve Hukukçu Sorumluluk Beyanı 3
    2026
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 1
    ÜÇAY
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 1
    2026
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 2
    ÜÇAY
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 2
    2026
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 3
    ÜÇAY
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 3
    2026
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 4
    ÜÇAY
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 4
    2026
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 5
    ÜÇAY
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 5
    2026
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 6
    ÜÇAY
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 6
    2026
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 7
    ÜÇAY
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 7
    2026
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 8
    ÜÇAY
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 8
    2026
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 9
    ÜÇAY
    EK 6 Gayrimenkul Değerleme Raporları 9
    2026
    EK 7 Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
    ÜÇAY
    EK 7 Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
    2026
    EK 8 Borsa İstanbul A.Ş. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
    ÜÇAY
    EK 8 Borsa İstanbul A.Ş. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
    2026
    EK 9 Fon Kullanım Yeri Raporu ve İlgili Yönetim Kurulu Kararı
    ÜÇAY
    EK 9 Fon Kullanım Yeri Raporu Ve İlgili Yönetim Kurulu Kararı
    2026
    TSDD
    ÜÇAY
    TSDD

      Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

      Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
        Siz De Kuveyt Türklü Olun